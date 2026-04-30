スバルの軽トラが進化スバルは2026年3月26日、「サンバートラック」の新たな一部改良モデルを発表しました。日常使いの安心感を高めた内容となっていますが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがスバル新型「軽トラ」です！ 画像で見る！（34枚）サンバーは1961年に誕生し、名車「スバル360」の技術を応用した独自の設計で長年親しまれてきました。現在はダイハツ「ハイゼット トラ