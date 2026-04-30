家族で外食をするとき、食べるスピードが違って気まずくなった経験はありませんか？ゆっくり食べたい人もいれば、あっという間に食べ終わってしまう人もいます。家族とはいえ、食事のペースが合わないと少し居心地の悪さを感じてしまうこともあるでしょう。今回紹介するのは、そんな「家族の食事ペース」にまつわる投稿です。『家族で外食に行ってもペースが合わない人はいますか？私はゆっくり食べるタイプなんだけれど、旦那