私はリサ。実家に身を寄せた当初、私はノボルさんの報復におびえて「自分が間違っていたのでは」と葛藤していました。しかし両親の支えと息子ダイの笑顔が増える穏やかな生活のなかで、少しずつ「これでよかったんだ」と思えるように。父がノボルさんからの電話に毅然と対応して私を守ってくれていることを知って、両親への感謝と自立への決意が固まりました。まずは仕事を探し、自分の足で立ち、両親に恩返しをするつもりです。そ