サウジアラビアの政府系ファンド（PIF）が支援を打ち切るとの報道が広がる中、LIVゴルフが新たな体制強化を発表した。＜写真＞コンパクトなのに飛ぶ！ラームの“爆速”スイング米ウォール・ストリート・ジャーナルは29日、LIVゴルフが30日に選手やスタッフへ、PIFが2026年シーズン限りで撤退する方針を通達すると報じた。資金面の不透明感が一気に高まる中での動きとなった。こうした状況のなか、リーグは30日、独立取締役会の設