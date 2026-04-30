＜中日クラウンズ初日◇30日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞ツアー未勝利の25歳、前田光史朗が10バーディ（2ボギー）を奪って「62」をマーク。8アンダー・単独首位に立った。今大会は3度目の出場で、一昨年38位、昨年が予選落ち。和合でのベストスコアは「68」だったが、一気に6打更新。苦手コースでツアーでの自己ベストとなるビッグスコアを叩き出した。【写真】”ミニドラ”や見慣れないク