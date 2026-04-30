◇プロ野球セ・リーグ 広島 3-2 巨人（30日、東京ドーム）広島が劇的な逆転勝利で、開幕カード以来となるカード勝ち越しとしました。この日の先発は、今季初登板となった玉村昇悟投手。2019年ドラフトでの同期入団・持丸泰輝選手とのバッテリーで今季初の先発マウンドに向かいます。初回には三者凡退の好投も、2回には不運な当たりなどでも1アウト1、3塁のピンチを招き、犠牲フライで1失点。その後も不運な当たりに見舞われるも、5