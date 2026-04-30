◇プロ野球セ・リーグ 広島 3-2 巨人（30日、東京ドーム）7回を終えて2点リードとしていた巨人。8回に逆転弾を浴び、広島にカード負け越しとなりました。先発マウンドにあがったのは中12日での起用となったウィットリー投手。初回から2つの三振を奪いほえるなど気迫のピッチングを見せます。これに応えるように打線が奮起。対する玉村昇悟投手の前に2回、キャベッジ選手と坂本勇人選手のヒットで好機をつかむと、増田陸選手の犠牲