◇セ・リーグ広島―巨人（2026年4月30日東京ドーム）広島が巨人に逆転勝ちした。2点ビハインドの8回に坂倉が2死一、二塁から右翼席へ逆転の3号3ランを放った。3ボールからの直球を完璧にとらえた。この日は巨人先発のウィットリーに6回まで無安打。右腕の降板後も打線はつながりを欠いていた。劣勢をはね返す会心の一発でチームは開幕の中日3連戦（3連勝）以来、9カードぶりとなる今季2度目のカード勝ち越しを決めた