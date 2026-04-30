1日は荒れた天気に注意。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■1日は雨風強まる 関東も警報級の大雨か1日（金）は低気圧や上空の寒気の影響で、全国的に荒れた天気となる恐れがあります。朝は関東の南岸を低気圧が進む影響で、東海から関東の太平洋側を中心に激しい雨が降るでしょう。100?を超える大雨となる恐れもあり、低地の浸水や土砂災害などに十分な注意が必要です。また、沿岸部では風も強まるため交通機関が乱れる