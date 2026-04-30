◇セ・リーグ阪神10―2ヤクルト（2026年4月30日神宮）阪神が連勝で貯金を今季最多タイの「8」とした。初回に2番・岡城以下の5連打で3点を先制。2回に2点を返されたが、3回に伏見が移籍後初タイムリーを放つと、6回には熊谷の今季初タイムリーに続き、代打・中野も適時打を放って2点を加えた。さらに7回の佐藤輝が右越え7号ソロなど、今季チーム最多の16安打で3月29日の巨人戦（東京ドーム）以来、今季2度目の二桁得点