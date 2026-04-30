貴重な晴れ間となった4月30日、新潟県上越市では大型連休恒例となった『芝桜まつり』に多くの家族連れが訪れ、芝桜とこいのぼりの競演を楽しんでいました。 【桶屋美圭アナウンサー】 「山々に囲まれた上越市板倉区。こちらには鮮やかな芝桜と気持ちよさそうに泳ぐこいのぼりという、今だけの絶景が広がっています」 上越市の宿泊入浴施設で4月26日に始まったのは、毎年1万人ほどが訪れるこの時期の風物詩『越後いたくら