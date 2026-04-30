クマの被害が相次ぐなか、29日、富山市では犬の散歩中の女性がクマに襲われ大ケガをしました。山から離れた海に近い地域でも、クマの目撃が相次いでいます。■女性大ケガ…窮地救ったのは愛犬富山市は30日、緊迫した空気に包まれました。29日夜に女性を襲ったクマが見つからず、30日朝から猟友会や警察が現場周辺を警戒にあたっていたのです。――ここで襲われた「はっきりは分からない」女性がクマに襲われたとみられる場所には、