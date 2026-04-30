◇セ・リーグ巨人2―3広島（2026年4月30日東京D）巨人はコンディション不良の大勢を欠く8回にルシアーノが逆転3ランを浴びて逆転負け。今季初の貯金5を逃し、3カードぶりの負け越しとなった。2回に増田陸の中犠飛で先制し、7回には増田陸の左越え2号ソロで2点をリード。新助っ人右腕・ウィットリーは来日初の2桁奪三振となる10三振を奪い、6回を無安打5四球無失点と勝利投手の権利を得て降板していた。だが、2―0で