モデルのみちょぱこと池田美優、押切もえ、フリーアナウンサーの神田愛花が30日、都内で行われた映画『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）の前夜祭イベントに参加した。【全身ショット】妊娠中も妊娠中でも華やかファッションで美しい池田美優夫・大倉士門との第1子を妊娠中の池田。ファッションのポイントを問われると「ドレッシーなドレスをせっかくなら着たかったんですけど今は着れる