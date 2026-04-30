生まれながらに背負った水俣病。傷ついた記憶と、亡き家族に伝える言葉です。30日、水俣市にある胎児性患者の作業所を石原宏高環境大臣が訪れました。思いを伝えた一人が、母親の胎内で水銀の被害を受けた永本賢二さん。■胎児性水俣病患者・永本賢二さん「まだまだ終わっていない水俣病。80年たってもずっと終わらない。まだまだ苦しんでいる人、車いす生活の人たちの事、考えてもらいたい」 今も忘れない少年時代に傷ついた