◇セ・リーグヤクルト2―10阪神（2026年4月30日神宮）ヤクルトは阪神との首位攻防戦に負け越し、1ゲーム差の2位に後退した。投手陣が阪神の強力打線に16安打10得点を奪われ、大敗した。ここまで4試合の先発で2勝0敗だった先発の高梨は、初回にいきなり5連打を浴びて3失点。その後も失点を重ね、6回1/3を13安打8失点と炎上した。チームは敵地・バンテリンドームで3連敗した前カードの中日戦に続き、今季初の2カード連続