【その他の画像・動画等を元記事で観る】ロックバンドFLOWが、アニメ『NARUTO-ナルト-』楽曲のみで構成されたワールドツアー『FLOW WORLD TOUR “NARUTO THE ROCK”』において、新たに3rd Stageとなる中南米ツアーの開催を発表した。同ツアーは、昨年ヨーロッパ・北米を舞台に全13か国30都市30公演を完走。延べ25,000人以上を動員し、FLOWと『NARUTO-ナルト-』の世界観が融合したライブ演出で、各地に圧倒的な熱狂と一体感を生み出