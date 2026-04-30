【モデルプレス＝2026/04/30】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のDK（ドギョム）とSEUNGKWAN（スングァン）が4月29日〜30日、千葉・幕張メッセ国際展示場 展示ホール4-6にて 「DxS [SERENADE] ON STAGE - JAPAN」を開催。ここでは29日公演の様子をレポートする。【写真】人気韓国ユニット、没入感あふれるライブショット◆SEVENTEEN・DK＆SEUNGKWAN、ユニットでツアー開催SEVENTEENのVOCAL TEAMに所属し、グループのメ