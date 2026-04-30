スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。4月26日（日）の放送では、性格に問題がある末期癌の母親との関係に悩み、精神的に追い詰められている女性に、江原がアドバイスを届けました。 パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの質問＞母は末期癌です。性格に問題があり、友達もいません。私の兄も母を嫌い