笹川友里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00〜20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。4月25日（土）の放送は、株式会社JALカード 代表取締役社長CEOの西畑智博（にしはた・ともひろ）さんが登場。JALカードの強みや、JAL基幹システム刷新「SAKURAプロジェクト」について話を