21:00 南ア貿易収支（3月） 予想285.0億ランド前回369.0億ランド ブラジル雇用統計（3月） 予想6.0%前回5.8%（失業率) メキシコ実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期） 予想-0.5%前回0.9%（前期比) 予想0.8%前回1.8%（前年比) 21:15 ECB政策金利（4月） 予想2.15%前回2.15%（ECB政策金利) 予想2.0%前回2.0%（ECB預金ファシリティ・レート) 予想2.4%前回2.4%