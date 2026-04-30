日本時間２１時００分にメキシコ実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）21:00 予想-0.5%前回0.9%（前期比) 予想0.8%前回1.8%（前年比)