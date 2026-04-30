ドル円一時１５５．５７レベル、高値から５円超の下落＝ロンドン為替 ロンドン昼過ぎ、ドル円は安値を155.57レベルに更新している。本日高値160.72レベルからは５円超の大幅下落となっている。足元では原油相場も反落しており、NY原油先物は103.50ドルをつけた。東京タイムには110.93ドルまで買われていた。米株先物は反発。米10年債利回りは4.39％付近へと低下。 ドル円の急落をきっかけに、各市場でポジション調整の動