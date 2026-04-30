宝塚歌劇月組の三国志炎戯「ＲＹＯＦＵ」の新人公演が３０日、兵庫・宝塚市の宝塚大劇場で上演された。２０２１年入団の第１０７期生で、６年目の美颯（みはや）りひとが新人公演初主演を務めた。１８９年、古代中国は并州（へいしゅう）にて、戦果を上げていた猛将・呂布の物語をケレン味たっぷりに届けるストーリー。最強の武将とうたわれ、裏切りの上に自身の地位を築く呂布（本役・鳳月杏）を力強く演じた美颯は「私自身、