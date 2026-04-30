◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２ー１０阪神（３０日・神宮）阪神・西勇輝投手が５回４安打２失点の粘投で６１７日ぶりの白星をつかんだ。３点リードの２回に連続被弾で１点差に迫られたが、その後はベテランらしい投球術で無失点にまとめた。ともに先発で伏見とバッテリーを組むのはオリックス時代の２０１３年８月９日の西武戦（京セラＤ）以来１３年ぶり。同学年コンビで試合をつくった。伏見は移籍後初適時打＆マルチで同