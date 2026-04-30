２０２４年３月をもって漫才師としての活動を休止している、お笑いコンビ「東京ダイナマイト」の松田大輔が、Ｗｉｋｉｐｅｄｉａの誤情報に注意喚起した。３０日までに自身のインスタグラムを更新し「誰ですか僕のｗｉｋｉに書いた人。離婚してませんよ、めちゃくちゃ結婚してます」とつづり、誤情報が載っているＷｉｋｉｐｅｄｉａの画面を投稿。「人物」の欄に「２０２５年離婚。」と書いてあり、全力否定した。松田は２０