◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―６ＤｅＮＡ（３０日・バンテリンドーム）中日は連敗で借金１１となった。先発のマラーは６回１／３を４安打４失点で２敗目。６回まで２本のソロ以外はテンポ良く投げていたが、７回に崩れた。１死から宮崎に左前打。代走・神里に二盗を許し、山本に四球を与えて降板した。救援したメヒアは初球の暴投でピンチを二、三塁に広げ、ヒュンメルに決勝打。７球連続でカーブを投じ、決め球が真ん中に入っ