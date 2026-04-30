プロのショコラティエがレシピを無料で公開する。経営者として考えれば「正気の沙汰ではない」と自分でも言う。それでも登録者38万人のYouTubeチャンネルを7年間続け、著書は今年10冊目となる。なぜやめられないのか。クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」で、江口和明さんが語ってくれました。 娘に伝えたかったレモンの味から始まった 江口さんのレシピには、プロの感覚からすると「こんなに入れ