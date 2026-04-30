フリーアナウンサーの神田愛花（45）が30日、都内で行われた映画「プラダを着た悪魔２」（5月1日公開）の公開前夜祭に進行役兼ゲストとして登壇。体調不良のため当面の間休養することを発表した夫でお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）については言及しなかった。神田にとってこの日は日村の休養発表後、初のイベント登壇。報道陣からの日村の体調を案ずる質問には笑顔を返すにとどめた。日村は28日に体調不良により