歌手のアグネス・チャン（70）が、100歳で亡くなった母のお墓を公開し、注目を集めている。【映像】100歳で亡くなった母との親子ショットこれまでもブログで家族について発信していたアグネス。母が認知症を患っていることも明かしており、2024年11月の更新では100歳を迎えることを報告していた。翌年6月22日には、「6月17日、母は静かに息を引き取りました。長い闘病生活から解放され、天に召されました。100歳まで生きてくれ