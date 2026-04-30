イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師＝2024年10月、テヘラン（ロイター＝共同）【テヘラン共同】イラン最高指導者モジタバ・ハメネイ師は30日、ペルシャ湾岸地域の安全を確保し、敵対勢力によるホルムズ海峡の「悪用を根絶する」との声明を出した。米国がイランとの戦闘で「屈辱的な失敗をした」とも主張。核・ミサイル能力は「国家の資産」だとし、戦闘終結に向けた交渉で米国に妥協しない姿勢を示唆した。声明は国営テレ