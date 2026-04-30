俳優の佐々木希が、京都で家族とタケノコ掘りを行った様子を公開し、反響が寄せられている。【映像】佐々木希の子どものものが散らかった自宅や家族へ作った手料理これまでも自身のSNSで、プライベートの様子を度々発信してきた佐々木。子どもの絵本やおもちゃが散らかった部屋や、家族の好みに合わせて作った品数豊富な夜ごはんなども公開してきた。子どもたちと京都でタケノコ掘り2026年4月29日にはInstagramを更新し、家