「Real Sound Live」は、洋楽／邦楽の名曲をアーティストがアコースティックで演奏するカバー企画。 （関連：【オリジナル動画あり】森川葵咲樹 加川良「教訓I」Coverー Real Sound Live Vol.16） 第16回目のゲストは、アソビミュージック所属のシンガーソングライター森川葵咲樹。今回は加川良の楽曲「教訓I」のカバーを披露する。 （文＝リアルサウンド編集部）