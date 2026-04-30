もしかして1人？▶▶この作品を最初から読む親の跡を継ぎ、小児科医として働くまどか。ある日、病院のテレビに流れたニュースに目を奪われます。近所で起きた新生児遺棄事件――。映し出された容疑者の顔を見た瞬間、まどかは絶句。そこにいたのは、幼い頃に親しくしていた友人・のぞみだったのです。無表情で疲れ果てたその姿は、かつての面影とかけ離れたものでした。なぜ彼女が――？まどかは、共に過ごした幼少期や