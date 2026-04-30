みずほPayPayドーム福岡が4月25日、公式Instagramを更新。福岡ソフトバンクホークスのリバン・モイネロ（30）から裏方スタッフへの差し入れが明かされ、ファンから称賛の声があがっている。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 「モイネロ投手からドーム事務所にリポビタンDの差し入れが