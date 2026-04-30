プロテニスプレイヤーの園田彩乃（30）が4月24日、Instagramを更新。フォトグラファーの長浜功明氏による躍動感あふれるショットを披露し、その迫力と美しさが反響を呼んでいる。 【画像】園田彩乃、初めて自身の”バストの悩み”を打ち明ける ネットからはねぎらいの声「大変な苦労がありますね」 「こうめいさんの写真ってまじかっこいい」という感嘆のコメントと共に投稿された写真は、太陽をバックに、力