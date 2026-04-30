日本でいちばん売れてる月刊マネー誌『ダイヤモンド・ザイ』の大人気連載「読者の情報交換スポット・ザイクラブ」では、フツウの個人投資家の本音や失敗談がたっぷり読める。お題は毎回2つ。月替わりのテーマと、投資エピソードだ。今月のテーマは「教えて！ 新社会人のときのお金の失敗」。今はお金をうまく管理できている人でも、新社会人時代には失敗の経験がある人は多いはず、ここでは、読者のリアルな失敗談をお届け！ （ダ