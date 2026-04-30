【その他の画像・動画等を元記事で観る】 yamaが、5月1日に『C.U.T - Studio Live -』を配信リリースする。 ■コンセプトは「yamaが仲間たちをリビングに招いてセッションをする」 この作品は、yamaが3月18日に発売したコンセプトEP『C.U.T』の発売を記念して、YouTubeで公開したスタジオライブの音源を収録したもの。 スタジオライブでは、EPに収録されている全6曲を「yamaが仲間たちをリビングに招いてセッショ