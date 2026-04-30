【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TAGRIGHT（タグライト）のデビューまでの道のりに密着する新ドキュメンタリー番組『TAGRIGHT -Season2- はじまりの記録』が、5月26日24時59分より日本テレビにてスタートする。 ■デビューに向けて成長していく“はじまりの日々”に密着 TAGRIGHTは、西山智樹・前田大輔による、ボーイズグループ結成プロジェクト『TAG SEARCH』から結成された