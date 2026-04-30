『浜田省吾ソロデビュー50周年記念トークイベント ～この日限りのライナーノーツ～』が、2026年4月26日、かつて浜田がデビューコンサートを行った“屋根裏”があった場所からもほど近い、東京・HMV record shop 渋谷で行われた。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『生まれたところを遠く離れて』を聴きながら流れる濃密な時間 2026年4月21日にリリースされ