被爆建物の「旧広島逓信病院外来棟」が資料館としてリニューアルオープンするのを前に、記念の式典が開かれました。「旧広島逓信病院外来棟」は原爆が投下された後、救護活動の拠点となりました。建物の一部が「平和資料館」として、5月1日から公開されます。館内では、被爆前後の院内の様子を伝える大型スクリーンのほか、当時のタイルが残る手術室も見ることができます。式典には、当時治療にあたった医師の遺