羽田空港で人型ロボットの活用に向けた実証実験が行われることが中国にも伝えられた。実証実験は、人型ロボットの活用を通じた手荷物の搭降載などのグランドハンドリング業務の省人化・効率化を目的とするもので、日本航空（JAL）グループのJALグランドサービスとGMOインターネットグループのGMO AI＆ロボティクス商事が2026年5月〜28年の予定で実施する。中国のSNS・微博（ウェイボー）では、実証実験に中国・宇樹科技（ユニツリ