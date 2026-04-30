30日午後8時46分ごろ、東京外国為替市場で円相場が1ドル＝155円まで円高に進みました。その後、午後9時半時点では1ドル＝156円後半で推移しています。為替相場をめぐっては、アメリカの利下げ観測の後退に加え原油高も重なり、ドル買い・円売りが加速して、30日午後には一時1ドル＝160円台後半まで円安が進んでいました。これを受け片山財務大臣は30日午後5時頃、記者団に対し「いよいよかねて申し上げてきた断固たる措置を取るタ