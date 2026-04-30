こちらは10年前の映像です。熊本県内では小学校高学年になると「水俣病」について学びます。熊本で育つ子どもたちは、小学校で水俣病への正しい理解や、差別や偏見を許さない心構えを学んでいます。これまでに取り組んだ小学校はのべ5177校にのぼります。当事者のみなさんは、口々に語ります。「水俣病は終わっていない」。あす、5月1日で公式確認から70年です。あすの慰霊式を前に水俣市を訪れた石原宏高環境大臣は、きょう30日か