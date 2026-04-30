自民党が衆議院選挙の公約に掲げた「食料品の消費税ゼロ」ですが、ここに来て税率を「1%」とする案も浮上しています。0%と1%の間にはレジの壁があるといいます。【写真で見る】消費税0％と1％ どちらを選ぶ？街の声は…食品消費税0%課題は「レジ改修に1年」井上貴博キャスター:先の衆院選で自民党が公約に掲げた、『食料品の消費税2年間ゼロ』。しかし、課題となっているのがレジシステムの改修時間です。国民会議のヒアリング