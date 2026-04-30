宝塚歌劇団月組新人公演「ＲＹＯＦＵ」が３０日、兵庫・宝塚大劇場で行われ、１０７期の美颯りひと（みはや・りひと）が初主演した。美颯は前回の「ガイズ＆ドールズ」新公でネイサン（本役・風間柚乃）、「侍タイムスリッパ−」で幕開き直後にトップスター鳳月杏との絡みもある役でも抜てきに応え、１０７期初の主演となった。満を持しての主演に「尊敬する鳳月杏さんのお役ができて、本当に幸せです」と頬を緩めた。呂布は