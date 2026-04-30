カジュアルすぎず、おしゃれ見えして、デイリーコーデに取り入れやすい服が欲しい。そんな願いを叶えてくれそうなアイテムを【LEPSIM（レプシィム）】で発見しました。今回は、垢抜けたスタイルを楽しめる「優秀トップス」をご紹介。フリル使いや刺繍など、ひと癖きいたデザインがコーデのアクセントになり、センスアップを狙えるトップスが登場します。 着るだけで垢抜ける主役級トップス 【LEPSIM】