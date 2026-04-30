なんともいえない猫ちゃんの座り方が、表示回数42万回を超えて注目を集めることに。窓辺でゆったりと庭を眺めていた猫ちゃんでしたが、庭に遊びに来た鳥をじっと見つめ始めて…？ 個性的な姿で鳥を眺める猫ちゃんの光景には、「獲物になるかどうかを見極めてる目ｗ」「こんな座り方するんだカワイイ♡」と、たくさんのコメントが寄せられることとなりました。 【写真：鳥を眺めていた猫→スッと立ち上がって…なんとも