クラスの8割が受験組。「こんなのも解けないの？」と笑われ、傷ついて帰ってきた娘。圧倒的な多数派の空気に呑まれそうな娘を救ったのは、夫の意外な一言でした。周りと比べる必要なんてない……。親子で「自分たちの軸」を取り戻した、筆者の友人の体験談です。 塾の問題が分からないと嘆く娘