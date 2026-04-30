猫が朝方に鳴く理由5選 1.お腹がすいている 猫は、食事の時間を覚えているといわれています。朝方に激しく鳴くのは、「お腹がすいた！」「そろそろ食事だよ！」といった心境なのかも。大きな声で「アオーン」と鳴くほか、飼い主を皿まで誘導しようとしたり、皿の前に座り込みしたりといった行動も見られるようです。根負けして餌をあげてしまうと、「鳴いたら食事をもらえた」と学習し、毎朝鳴くようになるケ&#